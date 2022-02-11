Видеоэндоскопический комплекс для бронхоскопии и моюще-дезинфицирующая машина для обработки гибких эндоскопов установлены и запущены в работу в поликлинике Мариинской городской больницы им. В.М. Богониса. Оборудование общей стоимостью более 3,5 млн рублей приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

«Оснащение поликлиник и больниц современным оборудованием – это требование сегодняшнего времени. Продолжая модернизацию первичного звена здравоохранения, мы заботимся о качестве и доступности медицинской помощи кузбассовцам. Новое оборудование помогает проводить диагностику и лечение на высокотехнологичном уровне», – сказал Сергей Цивилев.

Видеоэндоскопический комплекс для бронхоскопии обладает высокой степенью визуализации, что обеспечивает максимальную информативность диагностических процедур: качественное изображение дает возможность заметить даже мельчайшие признаки патологий. Кроме того, аппаратура удобна в управлении и позволяет существенно сократить время, необходимое для исследования.

После каждого осмотра эндоскопы дезинфицируются и стерилизуются с помощью новой автоматической моечно-дезинфицирующей машины. Это сводит к минимуму риск инфицирования пациента.