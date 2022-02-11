Главный врач Кузбасского госпиталя для ветеранов войн Андрей Иванов поддержал новую инициативу, озвученную главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко на форуме «Деловая Россия». Она предполагает разрешение доставки маркированных лекарственных препаратов пациентам по электронным рецептам. Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций уже внесен в Правительство. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с «Единой Россией». Предложения, вошедшие в законопроект, поддержаны Владимиром Путиным.

«Реальность сейчас такова, что из-за нового «омикрон»-штамма коронавируса наше здравоохранение столкнулось с еще большими нагрузками. Причем нагрузки возросли и для коллег первичного звена. У «омикрона» относительно легкое течение заболевания. Госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов наблюдаются и проходят лечение у терапевтов в поликлиниках и на дому, — отметил Андрей Иванов. — Перевод ряда медицинских услуг в электронный вид – это необходимость нашего времени и практика с электронным больничными уже показала свою эффективность. Дистанционный формат электронных рецептов в первую очередь будет удобен и полезен пациентам, так как позволит сократить время от выписки рецепта до получения лекарств. Надеемся, что Кузбасс войдет в число регионов, где будет запущен пилотный проект, тем более что у нас уже есть опыт электронной выписки рецептов и успешно внедрена практика оформления электронных больничных».

С 1 января 2022 года в регионе листки нетрудоспособности оформляются только в электронном виде, а все кузбасские медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, создают расписание в электронном виде, которое доступно через такие сервисы, как сайт «Госуслуги» и портал «Врач42». Там же пациент может записаться на приём к нужному специалисту. Все бумажные документы приобретают электронный вид – информация доступна гражданину в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг.

С прошлого года государственные медицинские организации, в которых есть врачебная комиссия, формируют направление на медико-социальную экспертизу в электронном варианте.

В Кузбассе продолжает функционировать ЦАМИ (Центральный архив медицинских изображений), направленный на управление медицинскими изображениями как на региональном уровне, так и на уровне медицинской организации.

В 2021 году регион освоил новое направление – выдачу электронных медицинских свидетельств о рождении и смерти. Это начало проекта межведомственного взаимодействия здравоохранения с органами ЗАГС. В дальнейшем планируется активная работа и с другими ведомствами.

На форуме «Деловая Россия» Денис Проценко также предложил предоставить возможность врачу при наличии медицинских карт в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием пациентов и ставить диагноз онлайн.

«Врачи четко понимают, где достаточно телеконсультации, а где нужно пациента пригласить на личный прием», — подчеркнул главврач Коммунарки.