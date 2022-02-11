Кузбасс в 15-ый раз примет участие в открытой Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Участвовать в ней могут как спортсмены, так и трудовые коллективы, и любители активного образа жизни. В 2022 году эти соревнования будут проводиться уже в 40-й раз.

Центральный старт юбилейной гонки состоится в Березовском в 11:45 на лыжной базе Комплексной спортивной школы имени А. Бессмертных. В забеге на 2022 метра смогут посоревноваться жители и гости города всех возрастов. Также на лыжню выйдут министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, глава Березовского округа Светлана Щегербаева и серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Александр Бессмертных.

В Кемерове участники стартуют в 11:45 от спортшколы олимпийского резерва № 3 (ул. Волкова, 45).

В Кемеровском муниципальном округе старт состоится в 13:00 на лыжной трассе деревни Тебеньковка.

В Новокузнецке гонка начнется в 12:30 на лыжной базе «Спортивная республика».

В Анжеро-Судженске лыжники стартуют в 12:00 на лыжной базе «Снежинка».

В Тайге начало гонки запланировано в 12:00 на лыжной базе «Юность».

В Прокопьевске старт назначен на 12:00 у спортивно-развлекательного центра «Солнечный».

В пгт Инской Беловского городского округа лыжная гонка начнется в 12:00 на стадионе «Энергетик».

Время и место начала старта «Лыжня России» можно узнать на сайтах своих муниципалитетов. В территориях работают пункты проката, где можно взять лыжи.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий, подавший заявку и предоставивший в комиссию по допуску участников паспорт или свидетельство о рождении; договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; справку о допуске врача на участие в соревнованиях по лыжным гонкам, заверенную медицинским учреждением.