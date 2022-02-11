Глава Тайгинского городского округа Михаил Теремецкий отчитался перед губернатором Сергеем Цивилевым о развитии города за три года и рассказал о планах на 2022 год. Встреча проходила в онлайн-формате, в ней приняли участие представители различных хозяйственных отраслей, ветераны и молодежь.

«Тайга – один из старейших городов Кузбасса и крупный железнодорожный узел на Транссибирской магистрали. Здесь живут замечательные люди, ветераны, перспективная молодежь, которую необходимо активно привлекать в совместную работу. У города большое будущее. Мы будем делать все, чтобы он развивался, становился лучше с каждым годом, здесь было комфортно жить, трудиться и отдыхать», – сказал Сергей Цивилев.

Важным вопросом, в решении которого принял активное участие губернатор, стала реконструкция системы водоснабжения города.

«В 2018 году с водой в городе была катастрофа с водой. Трубопровод, по которому поступала вода в город, был установлен еще в начале ХХ века. Чтобы решить эту проблему, была проделана колоссальная работа. Пригласили лучших специалистов, которые решили ее в кратчайшие сроки», – сказал Сергей Цивилев.

При поддержке губернатора проведена реконструкция здания насосной станции первого подъема водозабора на реке Яя. Окончательным этапом стало устройство водозаборного колодца и резервуара объемом 1 тыс. кубометров. Отремонтирован напорный водовод от насосной станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема. Взамен старого чугунного водовода, построенного еще в 1913 году, проложено более 10 км трубопровода из надежных полиэтиленовых труб.

Кроме того, в поселках округа Кузель, Сураново и Таежный установлены станции по очистке воды на скважинах. Это позволило улучшить качество холодного водоснабжения около 700 сельских жителей.

Еще одним важным событием 2021 года стало открытие в городе новой школы №160 с плавательным бассейном в рамках нацпроекта «Образование». В начале учебного года за новые парты сели 504 школьника. По словам ученика 11 класса Даниила Яценя, все с нетерпением ждали открытия. Здесь светлые просторные классы, современное оборудование и техника, которая открывает большие возможности как для учеников, так и учителей.

Согласно региональному проекту «Цифровая образовательная среда» в 2019–2020 годах обновлена материально-техническая база в школах №32, №33, №2. В каждую поставлено оборудование на сумму более 2 млн рублей. Также в школу №32 в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда – эксперимент» в 2021 году поставлено оборудование на сумму более 2,6 млн рублей. В 2022 году техникой будут оснащены школы №34 и №160.

В рамках федпроекта «Успех каждого ребенка» созданы места дополнительного образования детей «Лыжные гонки», «Робототехника» и военно-патриотический клуб «Звезда». Все они обеспечены новым оборудованием, помещения отремонтированы. Открыты два центра «Точка роста». В 2022–2023 годах планируется открытие этих центров еще в трех школах.

В настоящее время региональным министерством здравоохранения в городе организована работа скорой медицинской помощи, работает врачебная амбулатория, разработана маршрутизация пациентов в медорганизации ближайших городов, налажено обеспечение бесплатными лекарственными препаратами. Продолжится работа передвижных мобильных комплексов с участием узкопрофильных специалистов, где будет оказываться диагностическая и консультативная помощь.

Глава города рассказал, что на территории стадиона «Локомотив» построена многофункциональная спортплощадка, где можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол, а для любителей скейтеров и роллеров новая современная площадка открыта на территории парка «Юбилейный». «Спасибо, что поддержали проект и выделили из областного бюджета средства на капитальный ремонт футбольного поля стадиона «Локомотив». В конце 2021 года приобретены необходимые строительные материалы, оборудование и искусственное покрытие – газонная трава. Весной 2022 года приступим к ремонтным работам», – сказал Михаил Теремецкий.

В целом за три года в городе установлено 8 детских игровых площадок. Капитально отремонтировано 18 дворов и пять общественных территорий. Уличное освещение установили на территории общей протяженностью 3,9 км. Отремонтировано около 15 км дорог. Установлено и заменено 10 остановочных павильонов, для городских и междугородних перевозок поступили 11 автобусов марки НефАЗ, ВолгаБас и ЛИАЗ, на 7 единиц техники обновился автопарк социальной сферы.

В 2020 году по инициативе губернатора был запущен автобусный маршрут в удаленный район, который позволяет жителям быстро и удобно добираться до школ, больниц и магазинов. Для безопасного движения автобусов на железнодорожном переезде была установлена световая и звуковая сигнализация.

В планах на 2022 год – завершение строительства пятиэтажного жилого дома по улице Мира, переселение 48 семей из аварийного жилья; благоустройство двух дворов, установка двух детских площадок, первый этап капитального ремонта сквера по улице 40 лет Октября, ремонт улиц Чкалова и Лермонтова.