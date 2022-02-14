Более 15 000 кузбассовцев приняли участие в «Лыжне России»

Жители региона в 15-й раз присоединились к проведению всероссийской массовой гонки «Лыжня России». В Кузбассе центральной площадкой стала лыжная база Комплексной спортивной школы имени А. Бессмертных в Березовском.

В общей сложности в этот день на лыжи встали более 15 тысяч человек — спортсмены-профессионалы, любители, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, трудовые коллективы.

В Березовском приняли участие порядка 450 человек, среди которых спортсмены-профессионалы, любители, олимпийские чемпионы, ветераны спорта, трудовые коллективы.

Среди почетных гостей присутствовали министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, олимпийский чемпион по спортивной ходьбе в Сеуле 1988 года Вячеслав Иваненко, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи 2014 года по лыжным гонкам Александр Бессмертных, глава Березовского городского округа Светлана Щегербаева, председатель комитета по туризму, спорту и молодежной политике Парламента Кузбасса Сергей Григорьев.

Для каждой возрастной категории была подготовлена соответствующая дистанция: так, юношам и девушкам 2004 года рождения и моложе предстояло преодолеть 5-километровый участок, спортсменам 2003 года рождения и старше — 10-километровую трассу. Участники массового старта прошли символичные 2022 метра.

Самым юным участником соревнований стал Максим Доловов 2021 года рождения, самым опытным — Анатолий Экк 1937 года рождения. Самой спортивной признана семья Корчугановых.

Самым юным участником среди девушек стала Ахмедова Ксения 2018 года рождения. Самым опытным участником среди женщин — Татьяна Иванова.

Среди юношей победителем стал Александр Поздеев.

Среди девушек — Полина Мерзлякова.

Среди мужчин — Александр Бессмертных.

Среди женщин — Мария Кузнецова.

Организаторами «Лыжни России — 2022» выступили Министерство спорта Российской Федерации, Федерация лыжных гонок России, министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса по зимним видам спорта, Кемеровская областная общественная организация «Федерация лыжных гонок». На территории России соревнования проводятся в 40-й раз.