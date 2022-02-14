Создание особой экономической зоны «Кузбасс» промышленно-производственного типа одобрено межведомственной рабочей группой по вопросам создания ОЭЗ и ТОСЭР в моногородах под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева.

«Создание ОЭЗ «Кузбасс» и продление действия существующих ТОСЭР до 2030 года — продолжение последовательной работы по диверсификации экономики Кузбасса. Это позволит дать региону новые производства и будет способствовать решению задачи, поставленной перед нами Президентом Российской Федерации, о создании 40 тысяч новых рабочих мест. Несомненно, мы рассчитываем и на повышение доходов в областной бюджет от развития этих масштабных проектов, а это, в свою очередь, позволит нам направлять больше средств на социальные нужды и повышение уровня жизни людей. Кузбасс станет активным экономическим центром Сибири, и самое важное, что эти перемены почувствуют на себе наши жители», — заявил Сергей Цивилев.

Как рассказал губернатор на заседании, в результате создания ОЭЗ «Кузбасс» будут сформированы условия для развития региона за счет реализации инвестиционных проектов в энергетической, пищевой и перерабатывающей, химической и иных сферах деятельности. В настоящее время намерения реализовать на территории ОЭЗ свои проекты письменно получены от ряда крупных инвесторов. Кузбасс планирует направить на развитие инфраструктуры 1,2 млрд рублей.

С учетом перспектив развития ОЭЗ будет расположена на территории двух муниципальных образований — в Топкинском муниципальном округе и городе Кемерово. Общий объем инвестиций в ОЭЗ составит порядка 500 млрд рублей. Это позволит создать более 10 тысяч рабочих мест. Отметим, что ОЭЗ «Кузбасс» — это пятая территория с льготными налоговыми условиями в регионе.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина межведомственная рабочая группа также одобрила продление до 2030 года сроков существования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Новокузнецк, Юрга. Инвесторы планируют реализовать 14 инвестиционных проектов, в том числе такие крупные, как создание логистического центра в Юрге компанией ООО «Вайлдберриз» с объемом инвестиций порядка 5 млрд рублей, строительство инфраструктуры газораспределительных сетей в Прокопьевске компанией «ООО «СибГазификация» с объемом инвестиций порядка 1 млрд рублей, инвестиционный проект по производству широкоформатной фанеры компанией ООО «ЕвроФанГруппСибирь» в Анжеро-Судженске с объемом инвестиций порядка 1,5 млрд рублей и другие.

В результате до 2030 года создадут более 6 тысяч новых рабочих мест, в экономику моногородов будет привлечено не менее 10 млрд рублей инвестиций.