Сергей Цивилев проинспектировал ремонт социальных объектов в Березовском

В ходе рабочей поездки в Березовский губернатор Кузбасса проверил, как идут работы по капремонту поликлиники и осмотрел второй корпус отремонтированной школы № 1.

«При проведении ремонта таких объектов, как школы и больницы, необходимо учитывать все нюансы, обеспечивать полную безопасность и комфорт для кузбассовцев», — отметил Сергей Цивилев.

Один из самых значимых городских объектов — поликлиника для детей и взрослых. Для нее сейчас ремонтируют здание по ул. Мира, 13, в котором ранее располагалась станция скорой помощи. Уже завезено новое медоборудование, в том числе современный цифровой рентген-аппарат, который позволит проводить квалифицированную диагностическую помощь и взрослым, и детям. В здании смонтированы интернет и видеонаблюдение, система охранно-пожарной сигнализации. Несмотря на то, что детская и взрослая поликлиники будут находиться в одном здании, для них предусмотрены два разных помещения с отдельными входами. Потоки детей и взрослых пересекаться не будут. Открытие новой поликлиники запланировано на второй квартал текущего года.

«Открытие новой поликлиники увеличит доступность медицинской помощи для жителей Березовского, так как в одном здании будут и проводить диагностику, и принимать узкопрофильные специалисты», — сказал Сергей Цивилев.

Станция скорой медицинской помощи переедет в городскую больницу. Сотрудникам неотложки выделено два этажа помещений, где прошел ремонт: заменены двери, линолеум, перекрашены стены, потолки, смонтировано новое освещение. На территории горбольницы завершено строительство площадки под автомобили скорой помощи.

Еще одной частью рабочей поездки стала инспекция второго корпуса школы № 1, отремонтированного по губернаторской программе «Моя новая школа». За парты обновленного здания начальной школы сели 390 ребят. Все кабинеты оснащены современными наглядными и дидактическими материалами, компьютерной техникой, интерактивным оборудованием. На первом этаже открыт информационно-библиотечный центр, задача которого — не только обеспечить учеников литературой, но и сформировать информационную культуру, навыки безопасного пользования интернетом. В школе открыты центр дополнительного образования с современной лабораторией робототехники, а также театральная студия. Оформлен перекресток ПДД, где дети могут на практике освоить основы грамотного поведения на дорогах. Кабинет психолога обеспечен необходимым оборудованием для развивающих занятий, коррекции речевых нарушений. В школе отремонтирован и укомплектован спортивный зал. На территории обустроены игровые площадки и стадион с безопасными спортивными сооружениями, резиновым покрытием.

Напомним, школа № 1 в результате реорганизации с сентября 2006 года работает в двух зданиях. В марте 2021 года по губернаторской программе «Моя новая школа» был отремонтирован главный корпус. Финансирование работ составило 178 млн рублей. Сегодня в школе обучаются 923 ученика, в старших классах реализуется два профиля — физико-математический и естественно-научный.