Это четвертый по счету дом, введенный в эксплуатацию в новом жилом комплексе. В первые три дома новые жильцы въехали еще до нового года. В ближайшее время планируется заселение пятого корпуса на 112 квартир. В итоге новоселами первой очереди строительства ЖК станут 1400 семей, из них более половины — участники льготных социальных программ.

«Новый ЖК — это комплексный проект, который включает всю необходимую социальную инфраструктуру. Уже строится детский сад на 130 мест, планируется построить еще один — на 380 мест, а также школу на 1050 учеников», — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Новоселы отмечают качественную отделку квартир и подъездов. На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов, аптек и других объектов сферы торговли и услуг.

Жилой комплекс окружен многолетними деревьями, среди которых историческая хвойная аллея. Во дворе благоустроены зоны отдыха, спортивная площадка, площадка для мини-футбола, детские площадки с игровыми комплексами.

Для удобства жителей в конце 2022 года завершится строительство новой четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 640 м с остановками, светофорами и велодорожками. Она станет продолжением улицы Пролетарской. После окончания ее строительства расчетное время поездки в центр Кемерова сократится до семи минут.

Сейчас возводится вторая очередь строительства ЖК «Кузнецкий». Это еще 10 панельных и кирпичных жилых домов совокупной площадью 106,7 тыс. кв. м. Полностью завершить проект планируется к 2025 году. Общая площадь жилья составит более 170 тыс. кв. м, новоселами станут 3695 семей.