В Шерегеше в рамках кампании #wewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной построили снеговика высотой почти 12 м. Его официально признали самым большим рукотворным снеговиком страны.

Эксперты Книги зафиксировали высоту скульптуры — 11 м 73 см. Однако за два дня до этого замеры строителей показали результат в 12 м 30 см. Такую разницу скульпторы объясняют тем, что за сутки снег просел, это обычное явление.

Диаметр нижнего шара шерегешского снеговика — почти 7 м, а головы — 2,5 м. В руках у него 7-метровый сноуборд, на котором написано #wewillROCyou. На строительство ушло 250 кубометров снега.