Этот праздник отмечают во многих странах. Неравнодушные к чтению люди обмениваются литературой или отдают её безвозмездно. Сегодня к акции присоединились библиотеки Кузбасса. Получателями детской литературы стали юные читатели с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее расскажет Елизавета Матико.

Сегодня у пушистых сотрудников службы лечебной педагогики важная миссия – помочь вручить книги детям с ограниченными возможностями здоровья.

Шестилетняя Саша Горбатенко сегодня в числе первых получила в дар комплекты детской литературы для себя и своей сестры. Мама прививает любовь к чтению девочкам с раннего детства. Пока выбор Саши падает на маленькие книжки.

Среди читателей кузбасской библиотеки 12 таких семей, в которых воспитываются дети с ОВЗ. 150 книг, среди которых художественная и учебная литература, оказались в их руках. Всего же за месяц акции в библиотеку детей и молодёжи принесли свыше 500 экземпляров детской литературы, а во всей области городские учреждения собрали больше 10,5 тыс. книг. Какие-то уже нашли своих читателей, а каким-то это только предстоит. В течение года сотрудники библиотек развезут оставшиеся экземпляры в социальные центры региона.

Поддержали акцию сотрудники Росгвардии, МВД, депутаты, представители крупных предприятий, волонтёры…

Собаки на сегодняшнем мероприятии – не случайные гости. Они – врачи. Канистерапия в Кузбассе развивается уже больше 10 лет, за это время четырёхлапые помогли улучшить физическое и эмоциональное состояние не одному ребёнку с ОВЗ. Любовь к чтению плюс любовь к животным – формула, которая даёт положительный результат. Неслучайно и закончилась акция в День всех влюбленных.

Автор: Елизавета Матико