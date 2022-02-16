В регионе сняты некоторые меры по противодействию коронавирусу. Распоряжения об этом опубликованы на сайте администрации правительства Кузбасса.

В соответствии с распоряжением снимается ограничение по заполняемости залов при посещении театров, кинотеатров, концертных и цирковых организаций, а также спортивных мероприятий в закрытых сооружениях. Теперь допускается 100 % заполняемость.

Работа отделений дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания возобновляется при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Снимается ограничение на проведение личных и выездных приемов жителей. Напомним, ранее они проходили в телефонном формате.

Кроме того, снимаются ограничения на проведение сельскохозяйственных ярмарок на открытом воздухе. Место проведения устанавливают муниципалитеты, количество участников не должно превышать 500 человек одновременно. При проведении ярмарок обязательно соблюдение противоэпидемических требований.