Обновление затронет городские и сельские ДК, расположенные в населенных пунктах с численностью менее 50 тыс. человек. Средства поступят по федеральному проекту «Культура малой Родины». В учреждениях культуры проведут капремонт и оснастят их современной аппаратурой.

«С 2017 года в Кузбассе по программе «Культура малой Родины» оснащено уже 66 сельских домов культуры. Благодаря обновлению жители отдаленных населенных пунктов получили возможность посещать концерты, выставки и заниматься творчеством в современных и комфортных помещениях с хорошим звуком и акустикой. Проект позволяет учреждениям культуры развиваться в новом формате, востребованном посетителями», — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина.

В этом году обновят Городской клуб горняков Гурьевске, ДК «Горняк» в Таштаголе, Хахалинский сельский клуб Беловского округа, Симбирский СДК Ижморского округа, ДК поселка Новостройка Кемеровского муниципального округа, СДК деревни Красноярка Ленинск-Кузнецкого округа, Заринский городской ДК поселка Плотниково Промышленновского округа, Серебряковский филиал № 9 Межпоселенческой централизованной клубной системы Тисульского округа, СДК поселка Черемичкино Топкинского округа, Центр досуга молодежи поселка станции Юрга – 2.

Всего на эти цели направлено около 18 млн рублей, из них 14,2 млн рублей — средства федерального бюджета. Презентация первых обновленных ДК планируется в июле 2022 года.