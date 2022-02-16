РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто», направленного на развитие корпоративного и городского волонтёрства. В результате экспертной оценки были определены 64 проекта-победителя, на реализацию которых компания в 2022 году направит более 5,7 млн рублей. ‬‬‬‬‬

Участники конкурса — социальные предприниматели, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации из восьми регионов России — представили на рассмотрение экспертной комиссии 199 проектных заявок. Это инициативы, направленные на работу с социально незащищёнными группами населения – детьми-сиротами в детских домах и социальных учреждениях, детьми с тяжёлыми заболеваниями, многодетными, неблагополучными семьями, людьми старшего поколения, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также направленные на восстановление памятников архитектуры, благоустройство мест памяти и решение силами волонтёров проблем бездомных животных. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта — 100 тысяч рублей.

Самое востребованное направление в заявочной кампании 2021 года — построение инклюзивной среды для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья: инклюзивные мастерские для подростков и взрослых с ментальными особенностями и аутизмом, создание и оснащение существующих пространств для детей с особенностями развития, поддержка театральных мастерских для актеров-любителей.

В Новокузнецке будут созданы буктрейлеры (короткие видеоролики) по литературным произведениям школьной программы для учеников начальных классов с ограниченными возможностями здоровья, которые помогут пробудить интерес к чтению и сформировать правильный механизм восприятия.

Было подано много заявок в новом направлении «Решение проблем бездомных животных силами волонтеров». Среди них проекты стерилизации бездомных животных, мастер-классы с детьми по созданию когтеточек для животных в приютах, изготовление вольеров, событийные форматы, привлекающие внимание к теме гуманного отношения к бездомным и домашним животным.

Так, в Новокузнецке силами волонтеров будут изготовлены 25 дополнительных вольеров для размещения не менее 100 бездомных собак на территории приюта НГОО «Общество защиты бездомных животных «Кот и пес»». А также пройдет ряд городских публичных акций и мероприятий для формирования ответственного отношения к животным.

Кроме этого, благодаря поддержке РУСАЛа в Новокузнецке пройдет Арт-марафон – это цикл творческих мероприятий в формате мастер-классов и тренингов для детей 7-9 классов, попавших в трудную жизненную ситуацию, нацеленных на социализацию, профориентацию, развитие творческого потенциала и эмоциональную разгрузку; организованы занятия адаптивной физической культурой (АФК) по специальным программам, разработанным сертифицированным тренером по физической культуре и спорту для детей с расстройствами аутического спектра от 6 до 10 лет; проведена социально-бытовая адаптация и построение инклюзивной среды для людей (детей и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья, в частности, для слабослышащих подростков интерната № 38 г. Новокузнецка будут созданы условия для формирования у них умения работать в таких профессиях как «Визажист», «Бровист», «Мастер ногтевого сервиса».

«В рамках грантового конкурса «Помогать просто» в 2022 году мы конкретизировали направления поддержки, сосредоточившись на помощи уязвимым группам населения. Это вместе с новым направлением помощи бездомным животным отвечает целям устойчивого развития. Для нас это особенно важно, ведь ESG-повестка сегодня находится в центре внимания компании РУСАЛ»», — отметил Рустам Закиев, директор департамента устойчивого развития бизнеса РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и полный список победителей можно найти на сайте Центра социальных программ РУСАЛа.

Традиции развития социальной сферы в городах присутствия РУСАЛа заложены основателем компании Олегом Дерипаска. Так, в 2004 году по его инициативе в РУСАЛе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ». Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.