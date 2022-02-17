В поселке Каз стартовало строительство новой насосно-фильтровальной станции

Работы идут по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Гидроузел, который снабжает водой поселок Каз, построен еще в 1974 году, он уже исчерпал свой ресурс почти на 40 %. Поэтому принято решение построить новую насосно-фильтровальную станцию. Мы планируем завершить строительство в 2023 году. В результате чистой водой будут обеспечены более 7,5 тысяч жителей поселков Каз и Темиртау», — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Финансирование проекта составит около 218 млн рублей, в том числе 167,5 млн выделено из федерального бюджета, 30,5 млн рублей — из областного, около 20 млн рублей — из местного бюджета.

Проектно-сметная документация предусматривает строительство насосно-фильтровальной станции мощностью 360 кубометров в час, водовода до Темиртау протяженностью 10,5 км, наружных сетей, емкостей-отстойников и другие виды работ. Специалисты уже подготовили площадку, на следующей неделе приступят к рытью котлована.