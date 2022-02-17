С 2022 года в Кузбассе утверждены дополнительные меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье приобретается за счет денежного сертификата на сумму до 1,4 млн рублей в любой территории Кузбасса, его пригодность для покупки проверяется при выдаче льготы.

«Получить сертификаты могут ребята старше 23 лет, включенные в список детей-сирот и нуждающихся в обеспечении жильем. При этом кандидату необходимо быть трудоустроенным не менее шести месяцев до даты подачи заявления и в течение пяти лет не совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилья», — сказала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Размер соцвыплаты рассчитывается, исходя из норматива общей площади жилых помещений в 33 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в Кузбассе. Если стоимость приобретаемого жилья меньше размера выплаты, средства перечисляются в размере его фактической стоимости. Также сертификат может покрывать лишь часть цены за жилье, остальное можно внести из ипотечных или личных средств, материнского капитала. После утверждения всех документов и приобретения жилья сумма сертификата поступит на счет продавца через министерство образования Кузбасса. На сертификаты в 2022 году из областного бюджета выделено 100 млн рублей.

Оформление и выдача сертификатов происходит на базе министерства образования Кузбасса. Для этого необходим паспорт, заявление, согласие на обработку персональных данных, сведения о трудовой деятельности, документ, подтверждающий, что человек не состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании. Подробная информация об этом размещена на сайте регионального Минобра edu.ruobr.ru/.

Пакет документов можно принести лично в министерство образования либо отправить по почте. В течение 30 дней со дня регистрации заявления ведомство проведет проверку на право получения соцвыплаты. В среднем с момента подачи документов до приобретения жилья по сертификату уйдет от 4 до 7 месяцев. Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (3842) 36-27-78, 8 (3842) 58-47-06, 8 (960) 915-78-64.