В День Российских студенческих отрядов в Кемерове отметили лучших представителей Кузбасского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО). В этом году первым кузбасским стройотрядам исполняется 60 лет.

«Юбилейный год — это хороший повод подвести промежуточные итоги и построить планы на будущее. Наша активная молодежь помогает Кузбассу двигаться вперед, и наряду с кадровыми специалистами многих профессий — врачами, строителями и другими — самоотверженно выполняет общественно важную работу», — заявил Сергей Цивилев.

В состав Кузбасского регионального отделения входит 47 студенческих отрядов и 12 отрядов всероссийской патриотической акции «Снежный Десант РСО», с общей численностью около 2500 человек. Строители, вожатые, медики, проводники — все эти профессии объединяют студенческие отряды Кузбасса, которые работают на объектах регионального и всероссийского уровней.

В Кемеровском государственном медицинском университете на праздник собрались более 250 представителей РСО. Лучшим из них вручены награды федерального, регионального и городского уровней.

В числе награжденных — руководитель студенческих педагогических отрядов Мария Курганкина. За 5 лет под ее руководством создана и работает школа подготовки вожатых Кузбасса. Кроме того, девушка входит в состав всероссийского методического совета студенческих педагогических отрядов. За активное участие сегодня Марии вручили Благодарственное письмо Парламента Кузбасса.

Нагрудный знак «За Развитие Движения Студенческих Отрядов» получила командир студенческого педагогического отряда «Дельта» Елена Ежова. В качестве вожатого девушка успешно отработала четыре трудовых семестра в загородных лагерях Кузбасса, неоднократно принимала участие в областных и всероссийских конкурсах.

Благодарственным письмом министерства туризма и молодежной политики Кузбасса удостоен командир вузовского штаба студенческих отрядов Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии Руслан Хатамов. За четыре года молодой человек прошел путь от бойца сервисного отряда до командира вузовского штаба студенческих отрядов КузГСХА. Сейчас Руслан активно продвигает интересы отрядов академии и координирует работу бойцов своего штаба.