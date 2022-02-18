В целом работы по лесовосстановлению планируются на площади 11,8 тыс. га, в том числе новые леса будут высажены на площади 2055 га, из которых 1615 га — компенсационные.

«Восстановление лесов — это кропотливая и очень нужная для Кузбасса работа. Площади новых и компенсационных лесов увеличивают в рамках нацпроекта «Экология». В этом году планируется восстановить почти 12 тысяч гектаров леса. Затраты на создание компенсационных лесов несет бизнес, использующий их», — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Рост объемов лесовосстановления зависит от выращивания посадочного материала в лесных питомниках. В 2022 году лесхозы по нацпроекту «Экология» обязаны заготовить и закупить для посева на лесных питомниках 1567 кг лесных семян.

В Кузбассе работает семь лесных питомников, в которых находится более 21 млн штук посадочного материала, из них к посадке на землях лесного фонда в 2022 году пригодно около 5 млн штук.

Для обеспечения посадочным материалом хвойных пород деревьев в 2025–2026 годах лесхозы проводят посев семян кедра, сосны, лиственницы, ели. Общая площадь посадок составила 7,5 га. Ожидается, что в результате этого будет получен стандартный посадочный материал в количестве 7 млн 230 тыс. штук.

Для справки. В Кузбассе в рамках нацпроекта «Экология» с 2019 года реализуют региональный проект «Сохранение лесов». Главным достижением лесоводов в 2021 году стало достижение 100-процентного баланса выбытия и восстановления лесов при плане 63%. Мероприятия выполнили на 104,7 %, их общая площадь составила 12306 гектаров. Наибольшие объемы лесовосстановления в 2021 году выполнили на территориях Ижморского (25,4 % от общих объемов в регионе, или 2998 га), Тисульского (13,2 % — 1558 га), Мариинского (9,1 % — 1077 га), Чебулинского (8,7 % — 1030 га), Беловского (7,4 % — 875 га) лесничеств.

Для увеличения объемов восстановления лесов, улучшения качества и эффективности этой работы по нацпроекту «Экология» с 2019 года приобретено 75 единиц специализированной лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 12,2 млн рублей. В 2021 году закуплено 25 единиц лесохозяйственного оборудования на сумму 7,6 млн рублей.