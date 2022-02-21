В Кемерове прошел официальный запуск волонтерской программы чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. На базе ледового дворца «Кузбасс» прошел флешмоб, в котором участвовали порядка 70 человек.

«Мы гордимся нашими волонтерами, они одни из лучших в стране. Гости всегда отмечали высокое качество организации мероприятий, которые проходили в Кузбассе, в чем огромная заслуга волонтеров. В этом году у нас насыщенная программа. Кроме чемпионата мира по волейболу это и Лига наций, и фестиваль “Герои мирового рока”, и наш главный праздник – День шахтера. И во всех этих мероприятиях будут участвовать волонтеры. Мы уверены, что они помогут провести все на высшем уровне», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Старт эстафете дали у инсталляции «Часы обратного отсчета до чемпионата мира по волейболу FIVB 2022» вместе с официальным талисманом турнира Тигрошей и медведем Мишей (символ волейбольного клуба «Кузбасс»). Огромным мячом участники «сделали подачу», отправляя его по другим городам-участникам чемпионата.

Официальным волонтерским центром чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 в Кемерове стал региональный центр развития добровольчества «БлагоДарю». Его представители провели для волонтеров презентацию, где рассказали о соревнованиях, городах-организаторах, графике программы, а также функциональных направлениях и обязанностях.

Всего в Кузбассе должны подготовить 525 высокопрофессиональных волонтеров: 325 – для обеспечения мероприятий чемпионата, еще 200 – для работы в городе. Чтобы стать частью команды по подготовке чемпионата, можно зарегистрироваться и оставить заявку в специальном разделе на сайте Оргкомитета www.volley2022.ru/volunteers. Волонтером может стать любой желающий, достигший возраста 18 лет – на федеральную программу и старше 16 лет – на городскую программу волонтерства. Заявку в кандидаты программы «Городские волонтеры» можно оставить на портале www.dobro.ru.

«Большинство городов турнира уже имеют опыт проведения крупных международных спортивных событий и волонтерские корпуса с такой экспертизой здесь уже сформированы. Для Кемерова, Новосибирска и Ярославля во многом этот опыт будет новым, мы рады, что в качестве наследия чемпионата мира по волейболу в регионах проведения турнира останутся в том числе волонтеры с опытом работы на спортивных объектах и на крупном международном турнире. Это важно как для местных спортивных клубов, так и для предстоящих спортивных событий», – прокомментировал генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов.

Добавим, что чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах. В Кемерове соревнования пройдут на базе спорткомплекса «Кузбасс-Арена». В организации будут помогать 10 волонтерских центров, более 3500 волонтеров по 18 функциональным направлениям.