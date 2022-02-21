Жители Прокопьевского округа поддержали строительство Крапивинской ГЭС

На общественных обсуждениях в селе Большая Талда жителям Прокопьевского муниципального округа представили предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) завершения строительства Крапивинской ГЭС.

Встречу провели глава Прокопьевского округа Наталья Шабалина, главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков и заместитель главного инженера компании Виталий Иванов.

«Процедура ОВОС в отношении Крапивинского гидроузла выполняется с полным соблюдением действующего законодательства и учетом предложений общественности, определенными в ходе обсуждения технического задания на ОВОС. Уже сейчас мы видим, что создание водохранилища на реке Томь позволит решить ряд проблем с дефицитом водных ресурсов и даст мощный стимул развития региона», – заявил Александр Жевлаков.

Участие в слушаниях приняли более 50 человек. Присутствующих в основном интересовали вопросы последствий строительства Крапивинской ГЭС для Кузбасса. Специалисты проектной организации отметили, что проект позволит улучшить водоснабжение жителей, промышленности и сельского хозяйства, особенно в маловодные годы. Кроме того, будет создан запас пресной воды в регионе.

Жительница села Большая Талда Елена Пахомкина, участвовавшая в обсуждении, отметила: «Послушав специалиста – конечно нужно достраивать ГЭС. Чтобы разобрать ее, надо 20 миллиардов рублей, а построить – 30 миллиардов с небольшим. Так лучше созидать, чем разрушать. Было важно выяснить вопрос экологии: как этот объект на нашу жизнь повлияет. Я для себя поняла, что зимой и летом у нас будет на один градус теплее и весной-осенью – немножко холоднее. Мы это приемлем, а для кого-то повышенная влажность – даже плюсом. Будет рыбалка: больше воды – больше рыбы, у меня муж рыбак и его друзья тоже. И не будем мы ездить на Обь куда-то далеко, а вот – в Усть-Нарык, и там пожалуйста – щука. Обещали, что будет».

По итогу участники обсуждений единогласно признали общественные слушания о намеченной деятельности по завершению строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь состоявшимися.