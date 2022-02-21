Более 300 юных лыжников со всего Кузбасса и не только определили сильнейших в минувшие выходные в Топках. Соревнования памяти Владимира Лепнюка проходят 22 года и за это время, благодаря поддержке холдинга «Сибирский цемент», из городских переросли в межрегиональные.

Представители 21 команды вышли на старт 22-ых областных соревнований по лыжным гонкам памяти Владимира Лепнюка, ветерана Афганистана. Традиционный турнир юных спортсменов в Топках проводится на базе «Лесная».

В этом году за награды турнира боролись 317 лыжников. На старт вышли и воспитанники спортивной школы поселка Каменск республики Бурятия, где расположен работающий в составе «Сибирского цемента» Тимлюйский цемзавод. Они не в первый раз приезжают в Топки себя показать и пообщаться с кузбасскими сверстниками.

Результаты спортсменов фиксируются как при помощи датчиков слежения, так и судьями. Несмотря на юный возраст участников, страсти на трассе, да и среди болельщиков, кипят нешуточные.

Победители в личном и командном зачете получили награды от Топкинского муниципального округа и холдинга «Сибирский цемент». В следующем году, уверены организаторы, участников будет еще больше, потому что спорт и дружба объединяю.

Автор: Сергей Ищенко