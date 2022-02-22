На встрече с праправнуком писателя Алексеем Достоевским, которая прошла в Новокузнецке, глава региона поддержал предложение об установке в Кузбассе памятника Ф.М. Достоевскому.

«Мы очень гордимся, что наш регион связан с биографией Федора Михайловича Достоевского. Эта связь поддерживается, передается из поколения в поколение, это часть нашей культуры. И мы вместе сделаем все, чтобы эту связь развивать. Предлагаю установить памятник Федору Михайловичу в Кемерове на набережной вблизи Московской площади. Он станет одной из достопримечательностей Кузбасса», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Как отметил Алексей Достоевский, Кузбасс произвел на него впечатление. «Кузнецкая земля – особенная. Я был в Новокузнецке 20 лет назад, сейчас увидел его новыми глазами. Впервые увидел Кемерово, мне очень понравилось. Благодарен вам за работу, которую вы ведете, в частности, по созданию культурного кластера», – сказал потомок великого писателя. Кроме того, в Новокузнецке по инициативе почетного гражданина Новокузнецка Юрия Журавкова планируется установить памятник в честь венчания Федора Достоевского и Марии Исаевой. По ссылке http://наш.новокузнецк.рф/poll/231 можно проголосовать за место его размещения.