Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов доложил губернатору об итогах работы за 3 года и перспективах развития. Глава города в присутствии жителей рассказал об одном из проектов формирования молодежного образовательного кластера в микрорайоне «Новый город» со спортивным комплексом и дошкольным блоком, который включит в себя различные дополнительные занятия.

«Я поддерживаю вашу идею комплексного развития района. Это позволит привлечь молодежь, даст новый импульс развитию всего города, усилит его образовательный потенциал», – сказал Сергей Цивилев.

По мнению жителей, изменения, которые произошли в городе, очень заметны. Благоустроены парки и скверы, многое сделано в сфере здравоохранения и образования, а также для развития бизнеса.

«Важной мерой поддержки бизнеса стали возможности, предоставляемые статусом территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас в рамках ТОСЭР “Новокузнецк” инвестиционные проекты реализуют 32 резидента, создано 1 674 новых рабочих места, в экономику вложено 3,2 миллиарда рублей инвестиций», – сказал глава города Сергей Кузнецов.

В секторе малого бизнеса работает более 16 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, более 9 тыс. самозанятых. Всего с 2019 года объем инвестиционных вложений в экономику города составил 95,5 млрд рублей, создано более 9200 новых рабочих мест.

Одно из важных направлений для промышленного Новокузнецка – экология. В рамках нацпроекта «Экология» за 3 года вложено 3,4 млрд рублей в проекты глубокой модернизации производства промышленных предприятий, дополнительно в 8 постам наблюдения действуют 7 новых онлайн-постов мониторинга состояния воздуха и две передвижных лаборатории.

В 2021 году в рамках нацпроекта город получил более 2,165 млрд рублей из федерального бюджета. Это позволило проложить 25 км сетей газоснабжения из 30,4 км, запланированных к прокладке в 2021–2022 годах, для подключения 900 домов частного сектора Орджоникидзевского и Кузнецкого районов. Приобретено 29 трамваев и 23 троллейбуса, отремонтировано 2,9 км аварийных трамвайных путей, на газомоторное топливо переведено 100 % городского автопарка.

Во исполнение поручения губернатора создан лесопарковый зеленый пояс площадью более 12,8 гектаров.

В сфере здравоохранения самым важным стало строительство Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы № 8 имени В.В. Бессоненко. Она построена в разгар пандемии и, как отметил губернатор, уже внесла свой вклад в борьбу с ней. Кроме того, сделан капремонт поликлиники и построен диагностический корпус Новокузнецкого филиала Кузбасского онкодиспансера, отремонтированы три поликлиники Детской клинической больницы имени профессора Ю.Е. Малаховского в Куйбышевском и Заводском районах. Приобретена 251 единица медицинского оборудования, полностью заменен парк машин скорой помощи – поступило 42 автомобиля.

В течение 3 лет проделана огромная работа в образовании. Так, в Заводском районе завершено строительство новой школы № 81, в центре города капитально отремонтировали старейшую школу № 12, в итоге более 1 600 детей получили возможность обучаться в современных условиях. Во всех образовательных учреждениях обеспечен доступ к высокоскоростному интернету, в 36 школах и 6 техникумах обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды, в 17 учреждениях города оборудованы спортплощадки по программе «Дни Москвы в Кузбассе».

Введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест в 24 квартале Новоильинского района «Березовая роща», по губернаторской программе «Мой новый детский сад» завершается капремонт здания «Школа-сад № 235», в котором формируется ресурсный центр коррекционного развития детей с ограниченными возможностями. Кроме того, благодаря перепрофилированию групп в детских садах дополнительно создано 1 200 мест для детей до 3-х лет.

В системе допобразования открыты детский технопарк «Кванториум», который сегодня входит в десятку лучших детских технопарков страны, Центр цифрового образования детей «IT-куб». На базе школ создано дополнительно 2 940 мест для реализации новых общеразвивающих программ всех направленностей, что является самым высоким показателем в Кузбассе. В техникумах и колледжах города созданы 32 мастерские, оснащенные современным оборудованием.

В СибГИУ при поддержке крупных компаний открыт «Центр цифровых компетенций», созданы процессные лаборатории для реальных промышленных производств.

Для занятий спортом в городе появились 4 крупных спортивных объекта в Куйбышевском, Новоильинском и Центральном районах города. Продолжается ремонт объектов «Новокузнецкого спортивного квартала», 8 спортивных школ отремонтированы, закуплен новый инвентарь.

«При Вашей поддержке, Сергей Евгеньевич, работали над улучшением жилищных условий новокузнечан и в целом создавали условия комплексного развития жилищной застройки Новокузнецка через новые объекты инженерной инфраструктуры. За эти годы ввели 421 тыс. кв. м жилья, свои жилищные условия улучшили 2 436 семей новокузнечан, в том числе 441 ребенок-сирота», – рассказал Сергей Кузнецов.

Директор Новокузнецкого планетария Лариса Мошкина поблагодарила губернатора за проведенный ремонт, сказала, что планетарий с удовольствием посещают взрослые и дети и обратилась с просьбой заменить существующее оборудование, которое отработало 15 лет и запчасти уже не поступают в производство. Сергей Цивилев обещал, что оборудование будет заменено.

За 3 года в городе благоустроено 5 общественных пространств и 242 двора. Установлено 14 игровых площадок, памп-треки и скейт-парки во всех районах города. Появилось 8 новых объектов в рамках губернаторской программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива».

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» реконструированы важнейшие для города магистрали, появились совершенно новые дороги. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в нормативном состоянии увеличилась за 3 года с 68,5 % до 81 %.

В сфере культуры один из основных объектов – кинотеатр «Коммунар», сейчас завершаются работы по реконструкции. Разработана концепция квартала искусств «КоммунАрт». Отремонтированы помещения музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

В планах на 2022 год – строительство поликлиники в микрорайоне Абашево Орджоникидзевского района и капитальные ремонты поликлиник № 5 и № 2. Кроме того, запланировано строительство детских садов и ремонт двух школ № 30 и № 37 губернаторской программе «Моя новая школа», строительство спортивных объектов и благоустройство общественных пространств. В сфере дорожного строительства и благоустройства – завершение работ по начатым в текущем году объектам в рамках БКД, а также завершение строительства улично-дорожной сети первого этапа квартала «В» 7-го микрорайона Новоильинского района и начало строительства 3-го этапа реконструкции Южного въезда.