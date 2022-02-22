В преддверии праздника губернатор Сергей Цивилев провел торжественный прием, на который пригласили ветеранов боевых действий, офицеров запаса и командиров войсковых частей, базирующихся на территории региона, педагогов военно-патриотического воспитания.

«В самые тяжелые для страны минуты кузбассовцы всегда выступали на ее защиту. Вплоть до XVIII века Кузнецкий острог охранял юго-восточные рубежи Русского царства и затем Российской Империи. В годы Великой Отечественной войны, когда на фронт ушли более 415 тысяч жителей региона, женщины и дети ковали победу в тылу на предприятиях и в колхозах. Хранить память о подвигах предков для будущих поколений – наш святой долг. Наиважнейшая задача – воспитать молодежь, которая будет любить и защищать свою Родину», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За безграничную преданность профессиональному долгу, героическое служение Кузбассу, высочайшее мужество и самоотдачу, активную жизненную позицию, большой личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи приглашенным вручили областные медали, Почетные грамоты и Благодарности губернатора Кузбасса.

Также в честь Дня защитника Отечества губернатор, представители силовых структур, ветераны, общественники и юнармейцы возложили цветы к мемориалу Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне.

В филиале Новокузнецкого краеведческого музея открылась выставка «Легендарные и непобедимые». Посетители могут увидеть советские наградные знаки всех родов войск из коллекции председателя Общественного совета Управления культуры администрации Новокузнецка Александра Волобуева. Экспозиция позволит проследить историю развития вооруженных сил СССР. Также на выставке представлены тематические календари 1970–1980-х годов из фонда Новокузнецкого краеведческого музея. На открытии присутствовали воспитанники детского дома-школы № 95, сотрудники городских музеев, ветераны Военно-морского флота.

В СибГИУ в честь наступающего праздника состоялось торжественное заседание. С приветственным словом выступили ректор СибГИУ, доктор технических наук Алексей Юрьев, полковник, ветеран войны в Афганистане, председатель городского комитета ветеранов войны и военной службы Новокузнецка Юрий Алябьев, капитан 1 ранга, участник дальних боевых походов на атомной подводной лодке, председатель Новокузнецкого офицерского морского собрания Василий Плотников, капитан 1 ранга, начальник штаба Новокузнецкого городского комитета ветеранов войны и военной службы Александр Селезнев. В фойе блока поточных аудиторий прошла традиционная выставка макетов боевого оружия российской армии, которую регулярно проводит городской клуб «Патриот».

В Городском центре культуры Мысков прошел торжественный прием. Участниками стали ветераны, представители трудовых коллективов и общественных организаций города. За высокий профессионализм, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Мысковского городского округа и в связи с празднованием Дня защитника Отечества Почетными грамотами, Благодарственными письмами и денежными премиями администрации города и городского Совета народных депутатов награждены 28 мысковчан. Подарком для участников приема стала концертная программа губернаторского духового оркестра государственной филармонии Кузбасса. В Киселевске прошел ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие шесть команд, представляющих спортшколу и средние специальные учебные заведения: «Шахтер», «Шахтер-07», «Киселевский горный техникум», «Киселевский педагогический колледж», «Мотор», «Знамя». Победила команда «Мотор», лучшим игроком стал Никита Тульнов.