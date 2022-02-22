Кузбасский депутат Госдумы РФ Вячеслав Петров прокомментировал готовность региона оказать помощь и принять людей из ЛНР и ДНР.

«Безусловно, это очень важное решение! Сейчас то, что происходит на Украине, никого не оставляет равнодушным! Владимир Путин охарактеризовал деятельность украинского режима по отношению к своему же народу очень точно одним словом – геноцид! И наша страна не может оставаться в стороне и должна защитить своих соотечественников! Особенно когда нацисты в Киеве хотят крови и войны… Сейчас многие регионы в стране организовали приемы жителей ЛДНР, к которым присоединился и Кузбасс. Как сообщают пограничники, в общей сложности государственную границу пересекли более 30 тысяч жителей республик. В основном это женщины, дети и пожилые люди», — подчеркнул Петров.

Депутат также отметил, что расположенные по соседству с Донбассом регионы уже приняли первую волну спасающихся от гуманитарной катастрофы людей:

«Также партия «Единая Россия» оказывает эвакуированным гражданам гуманитарную помощь. Партийные добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения».

Последовать этому примеру призвал все партии политолог Марат Баширов. https://lenta.ru/news/2022/02/21/politilog/

Он также прокомментировал опрос ВЦИОМ, согласно которому 78% россиян поддерживают решение о приеме жителей ДНР и ЛНР – им просто некуда бежать, кроме России.

Фото: https://vk.com/petrov_parlament