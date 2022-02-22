Губернатор Сергей Цивилев и заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин вручили сертификаты на социальную выплату для приобретения жилья детям-сиротам. Первыми обладателями сертификатов стали 15 человек. Они смогут приобрести жилье в любом населенном пункте Кузбасса на сумму до 1,4 млн рублей.

«Обеспечение детей-сирот жильем – важнейшая часть нашей работы. Эти сертификаты – та мера, которая позволит нам это сделать в короткие сроки. Дом, свое жилье – важное условие комфортной жизни», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, новая мера поддержки начала действовать в регионе с 2022 года. Получить сертификаты могут кузбассовцы старше 23 лет, включенные в список детей-сирот и нуждающиеся в обеспечении жильем. Кандидату необходимо быть трудоустроенным не менее 6 месяцев до даты подачи заявления и в течение 5 лет не совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилья.

«По инициативе правительства Кузбасса принят областной закон при непосредственном участии прокурора области. Для нас это радостное событие, не менее радостное, чем для вас, потому что появился новый инструмент для восстановления ваших прав. Мы желаем, чтобы вы были счастливы в жилье, которое приобретете благодаря той поддержке, которую оказывает сегодня правительство Кузбасса», – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Размер соцвыплаты рассчитывается, исходя из норматива общей площади жилых помещений в 33 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в Кузбассе. Если стоимость приобретаемого жилья меньше размера выплаты, средства перечисляются в размере его фактической стоимости. Также сертификат может покрывать лишь часть цены за жилье, остальное можно внести из ипотечных или личных средств, материнского капитала. Пригодность жилья для покупки проверяется специалистами. После утверждения всех документов и приобретения жилья сумма сертификата поступит на счет продавца через министерство образования Кузбасса. На сертификаты в 2022 году из областного бюджета выделено 100 млн рублей. В настоящее время уже принято 69 заявок.

Оформление и выдача сертификатов происходит на базе министерства образования Кузбасса. Для этого необходим паспорт, заявление, согласие на обработку персональных данных, сведения о трудовой деятельности, документ, подтверждающий, что человек не состоит на учете в наркологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании. Подробная информация размещена на сайте Минобра edu.ruobr.ru.

Пакет документов можно принести лично в министерство образования или отправить по почте. В течение 30 дней со дня регистрации заявления ведомство проведет проверку на право получения соцвыплаты. В среднем с момента подачи документов до приобретения жилья по сертификату уйдет от 4 до 7 месяцев. Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (3842) 36-27-78, 8 (3842) 58-47-06, 8 (960) 915-78-64.