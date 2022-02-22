Гурьевский округ стал первым муниципальным округом в Кузбассе, которому присвоено почетное звание «Трудовая доблесть и воинская слава». Решение озвучил губернатор Сергей Цивилев сегодня на торжественном приеме во Дворце культуры Салаира.

«В 2019 году в Кузбассе принят региональный закон о присвоении звания “Город трудовой доблести и славы”, за это время звания удостоены 6 муниципалитетов: Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий. Они получили по 25 млн рублей на реконструкцию мемориалов и благоустройство прилегающих к ним территорий. Учитывая, что огромный вклад в Победу внесли и жители сельских территорий Кузбасса, в 2021 году мы внесли изменения в закон. Теперь почетное звание и финансовую поддержку смогут получать небольшие города, округа и районы», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Гурьевский округ в годы войны стал кузницей оружия Победы. Легендарный «летающий танк» ИЛ-2 был закован в броню от металлургов Гурьевского металлургического завода. К 1944 году практически все 36 тысяч самолетов носили на себе «летающую сталь» из Гурьевска. За это металлурги были награждены очень редкой для Кузбасса наградой – почетным знаком «Отличник социалистического соревнования авиационной промышленности». До сих пор одна из улиц Гурьевска носит название «Аэродромная».

В годы войны ГМЗ выпускал корпуса мин М-82, заготовки для прикладов автоматов, полевые кухни, армейские кровати, крепеж, оцинкованную посуду и другие изделия из стали. На средства салаирских старателей были построены танки для сибирских гвардейских соединений, а из свинца, выплавленного из салаирской руды, были сделаны десятки миллионов пуль.

10 жителей Гурьевского округа стали Героями Советского Союза. Среди них – единственный в стране телеут, удостоенный этого высокого звания, – Алексей Семенович Четонов из деревни Шанда. Два жителя округа – Михаил Васильевич Маслов и Алексей Ефимович Солдатов – являются полными кавалерами Ордена Славы. Всего в период с 1941 по 1945 год в Красную Армию было призвано 14772 гурьянина, 6521 из которых погибли на полях сражений Великой Отечественной войны.

По итогам 1944 года Гурьевский район первым среди районов выполнил план хлебозаготовок, мясопоставок, по сбору картофеля и других овощей. В сороковые для фронта гурьяне собрали более 3 миллионов рублей на строительство военного самолета и больше 17 тысяч теплых вещей для фронтовиков.

В Гурьевске и Салаире действовали три эвакогоспиталя. На 20 ноября 1942 года в районе было размещено 5014 человек эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.

Сегодня в округе проживают 70 тружеников тыла, три несовершеннолетних узника и два участника войны – Николай Вениаминович Заозерный (96 лет) и Георгий Константинович Койнов, которому 6 мая 2021 года исполнилось 100 лет.