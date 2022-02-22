Общественные слушания прошли сегодня в поселке Зеленогорский, где располагается недостроенный объект. Глава Крапивинского округа Татьяна Климина, главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС АО «Ленгидропроект» Александр Жевлаков и заместитель главного инженера компании Виталий Иванов рассказали жителям, какие перспективы для развития округа откроются при условии запуска ГЭС.

На встрече присутствовало 180 человек. Жителей интересовал не только экономический аспект и возможность трудоустройства на перспективное производство, но и то, как строительство Крапивинской ГЭС скажется на развитии территории и региона в целом.

Зеленогорский был построен в 1976 году как поселок гидростроителей, и вся инфраструктура, коммуникационные сети здесь рассчитаны на обслуживание более 10 тысяч человек. На сегодняшний день численность населения поселка — около 5 тысяч человек. То есть мощность коммуникаций и имеющиеся земельные участки дают возможность дополнительно строить жилые дома.

«Я в поселке практически с самого его образования, строил дома, строил здания. Когда объявили о прекращении строительства ГЭС в 1989 году, мы просили, требовали не замораживать стройку. Тогда услышали: не расстраивайтесь, мужчины, придет время. И вот оно пришло. Однозначно нужно строить!», — сказал начальник Зеленогорской котельной Александр Парфенов.

Житель поселка Виктор Беляев спросил, будут ли рабочие места после завершения строительства Крапивинской ГЭС.

«В нашей разработке предварительных материалов общетехнические решения: максимально использована структура поселка, на строительство будет привлечено большое количество людей, а если мы обеспечим людей работой, будет организована определенная инфраструктура. А значит, и развитие, и новые рабочие места», — ответил главный инженер АО «Ленгидропроекта» Жевлаков.

Жителям рассказали, что благодаря достройке Крапивинской ГЭС появится возможность осваивать рыбоводство – это рост малого и среднего бизнеса. Ввод объекта позволит развивать водный туризм, а за счет улучшения дорожной сети и инфраструктуры живописный Крапивинский округ станет более привлекательным для туристов региона и страны.

«Хватит обсуждать. Мы уже 30 лет ждем! Наконец-то увидим своими глазами, что не зря приехали молодыми парнями на ударную комсомольскую стройку!», — заявил житель поселка Зеленогорский Юрий.

По итогу участники обсуждений единогласно признали общественные слушания о намеченной деятельности по завершению строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь состоявшимися.