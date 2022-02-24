Правительство Кузбасса сформировало чек-лист экологических проблем региона. Документ направлен в Правительство России. Ранее губернатор Сергей Цивилев на рабочей встрече с заместителем председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко обсудил меры по улучшению экологической обстановки в регионе.

«Полноценная работа с экологией включает контроль всех направлений, не только промышленных предприятий. При этом инициатива об увеличении санитарно-защитных зон позволит соблюсти интересы кузбассовцев, которые живут рядом с разрезами», – заявил Сергей Цивилев.

Дополнительно глава региона выступил с инициативой увеличить санитарно-защитные зоны угольных разрезов до 2 км вместо 1 км, а также разработать механизм ответственности бизнеса за переселение тех, кто попадает в расширенную санитарную зону. Сейчас эта инициатива прорабатывается по поручению Виктории Абрамченко.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, в регионе сейчас ведут добычу 39 шахт и 57 разрезов. Переработкой угля занимаются 56 обогатительных фабрик и установок.

В чек-лист экологических проблем вошли такие направления как загрязнение воздуха, качество питьевой воды, загрязнение водных объектов, недостаток водных ресурсов (вопросы гарантированного водообеспечения), защита населения от негативного воздействия вод (затопление, подтопление), обращение с отходами, свалки и объекты накопленного вреда окружающей среде, проблемы, связанные с использованием земли, лесов и другие источники.

Эффективнее решать эти вопросы поможет разработка дополнительных госпрограмм и их финансирование (софинансирование). Также, по словам министра природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергея Высоцкого, Кузбасс дополнительно выступает с такими инициативами расширения государственной наблюдательной сети за состоянием атмосферы в городах региона с населением около 100 тыс. человек и там, где имеется активный запрос на экологический мониторинг. Помимо этого, необходима разработка госпрограммы по «ликвидации сложных и потенциально опасных региональных объектов накопленного вреда окружающей среде».

Отдельная тема – соблюдение норм безопасности на всех этапах обращения с твердыми коммунальными отходами. Важно не только объяснять жителям, как правильно и безопасно утилизировать строительный мусор и крупногабаритные отходы, но и создавать им удобные условия. К сожалению, не во всех жилых дворах возможно установить контейнеры для всех видов мусора с соблюдением санитарных норм, но эта ситуация постепенно решается.