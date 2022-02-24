Первый заместитель министра спорта РФ проинспектировал готовность Кузбасса к международным соревнованиям

В ходе визита в Кузбасс Азат Кадыров осмотрел действующие и строящиеся объекты спорта – спорткомплекс «Кузбасс-Арена», ледовый дворец «Кузбасс», спорткомплекс с ледовой ареной «Сосновый», ГЦС «Кузбасс» в Кемерове, ФОК «Металлург» в Белове. Также он провел совещание, на котором обсуждался ход подготовки ко II зимним Международным спортивным играм «Дети Азии» и другим соревнованиям.

«В ближайшее время Кузбасс ждут ответственные мероприятия: матчи чемпионата мира по волейболу, проведение форума “Россия – спортивная держава”, в 2023 году состоятся II зимние Международные спортивные игры “Дети Азии”. Я уверен, что регион проведет их на достойном уровне. За последние годы в вашем регионе произошли существенные изменения в развитии спортивной инфраструктуры. Молодежь занимается спортом в современных, комфортных условиях, растет количество кузбасских спортсменов, которые входят в составы сборных команд России», – отметил Азат Кадыров.

Так, в Новокузнецке идет капитальный ремонт Дворца спорта кузнецких металлургов, где состоятся соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Междуреченск примет «летающих» лыжников и горнолыжников, для этого сейчас идут работы по реконструкции трамплинов и строительству новой канатно-кресельной дороги. В Таштагольском районе готовятся принять лучших юных сноубордистов из стран Азии, а также фристайлистов. Для организации зрелищных соревнований в Шерегеше ведется строительство трасс для акробатических дисциплин, таких как биг-эйр и слоуп-стайл, а также строительство канатно-кресельной дороги на горе Туманная. В Кемерове планируется проведение соревнований по лыжным гонкам, а на базе ледового дворца «Кузбасс» – по конькобежному спорту.

Отличительной особенностью Игр в Кузбассе станет проведение показательных и демонстрационных соревнований по волейболу на снегу и киберспорту.

В ходе совещания министр спорта Кузбасса Сергей Мяус доложил о реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». По итогам 2021 года 1,3 млн кузбассовцев регулярно занимаются физической культурой и спортом. В Кузбассе по состоянию на 1 января 2022 года насчитывается 8 031 спортивный объект, в их числе стадионы с трибунами на 1 500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения, бассейны, спортивные залы и другие. Уровень обеспеченности кузбассовцев спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, составил 68,9 %.

В 2022 году в рамках нацпроекта запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Калтане, футбольного манежа в Новокузнецке, открытие двух площадок ГТО, закупка спортивного оборудования для зала областной спортивной школы по тяжелой атлетике, приобретение двумя областными учреждениями спортоборудования и инвентаря, закупка и монтаж оборудования для создания «умной» спортивной площадки в городе Белово. Министр цифрового развития Кузбасса Максим Садиков представил проект платформы «ИС.Арена» – единой цифровой системы в сфере физической культуры и спорта по автоматизации предоставления государственных услуг, учета, планирования, контроля и анализа результатов работы субъектов отрасли спорта. «ИС.Арена» предоставляет возможность взаимодействия между тренерами, спортсменами, минспорта Кузбасса, спортивными федерациями и школами.