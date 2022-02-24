По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева первой остановкой «Поезда здоровья» станет Тайга. Именно об этом просили губернатора жители города на отчетной встрече главы Михаила Теремецкого.



«“Поезда здоровья”, прежде всего, направляем в отдаленные населенные пункты и туда, где есть проблемы с медицинским обеспечением, чтобы жители смогли получить высококвалифицированную консультативную, диагностическую и лечебную помощь», – сказал губернатор Сергей Цивилев.



В составе «Поезда здоровья» – передвижные флюорограф, маммограф, ФАП, пункт обследования на ВИЧ-инфекцию Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД. Обследования будут бесплатными, в порядке живой очереди. Кроме того, работает передвижной учебно-симуляционный комплекс Кузбасского медицинского колледжа. Его представители расскажут, как правильно оказывать первую помощь – накладывать повязки на раны и проводить базовую сердечно-легочную реанимацию.



Мобильные медицинские бригады будут работать по следующему графику:

1 марта – Тайга (ул. 40 лет Октября, 23);

3 марта – Калтан (пр. Мира, 53);

10 марта – Березовский (пр. Ленина, 22);

15 марта – Полысаево (Кремлевская, 6);

17 марта – Яя (ул. Советская, 17);

22 марта – Топки (ул. Горная, 1г/3, площадь ТК «Топкинский»);

24 марта – Осинники, поселок Тайжина (ул. Дорожная, 2);

29–30 марта – Мариинск (ул. Ленина, 38).

Время работы «Поездов здоровья» – с 10:00 до 16:00.