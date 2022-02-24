Состоялось второе заседание совместной рабочей группы Госсовета Российской Федерации по подготовке заседания Госсовета РФ об энергосбережении и повышении энергоэффективности. В нем участвовали члены комиссий Госсовета по направлениям «Энергетика», «Экология и природные ресурсы» и «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда».

«Разработать госпрограмму “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года” поручил президент Владимир Владимирович Путин. Для этого обязательно заслушать опыт и предложения регионов. Наша задача при разработке программы – защитить права жителей регионов с учетом интересов промышленности. Также будут приниматься во внимание вопросы экологии и климата», – подчеркнул губернатор Кузбасса.

Основной стала тема энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном секторе при строительстве и капитальном ремонте. Также члены рабочей группы рассмотрели опыт регионов – наиболее востребованные направления и действия, организация выполнения мероприятий, актуальные проблемы при их реализации, источники финансирования. Участники обсудили предложения по мероприятиям в указанной сфере для включения в государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года».

Сергей Цивилев подчеркнул, что все наработки передадут в письменном виде в секретариат комиссии для ознакомления членов рабочей группы.