Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Ученик года – 2022» стал ученик 11 класса школы № 14 города Кемерово Платон Забавин.

Платон Забавин – активный участник мероприятий Регионального центра по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс», входит в региональный Совет старшеклассников и поддерживает движение «Волонтеры образования». За свои заслуги Платон награжден медалью «Надежда Кузбасса».

Всего для участия в конкурсе поступило 29 заявок из 29 территорий Кузбасса и 1 заявка от губернаторского учреждения. В ходе регионального этапа участники прошли заочный и очный этапы: представили свое портфолио и творческие презентации, подготовили тематически видеоролики, прошли краеведческий конкурс «Широка страна моя родная…» и «Интеллектуальный поединок». В финал прошли 15 участников, все они получили дипломы.