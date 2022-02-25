Подведены итоги выполнения нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2021 году.

«Одно из основных направлений нашей работы – поддержка людей с активной позицией, развитие малого и среднего предпринимательства и диверсификация экономики. В этом плане участие в нацпроекте дает бизнесу больше возможностей, приводит к улучшению финансовых показателей субъектов МСП и, как следствие, к увеличению поступлений в бюджет Кузбасса», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В Кузбассе по предпринимательскому нацпроекту реализуются три региональных проекта: «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Общий объем финансирования на 2021 год по ним составлял 223,53 млн рублей, в том числе 194,4 млн рублей – средства федерального бюджета, более 29 млн рублей – областного.

По данным официального реестра субъектов МСП, по состоянию на начало 2022 года в Кузбассе зарегистрировано 67058 субъектов малого и среднего бизнеса. Наибольшая часть предприятий сосредоточена в сферах торговли (36,4 %), транспорта (9,7 %), производства (5,5 %), строительства (3,2 %) и общественного питания (2,8 %).

Из-за последствий локдауна по итогам 2020 года количество субъектов МСП уменьшилось на 5 % и составило 66 697 предприятий. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки в 2021 году сокращение количества малых и средних предприятий удалось остановить. По итогам 2021 года их число выросло на 0,5 % по сравнению с 2020 годом, что свидетельствует о начале посткризисного восстановления сектора МСП.

В 2021 году динамично увеличивалось количество самозанятых. На начало 2022 года их числилось почти 48 тысяч человек – в 3,5 раза больше, чем на начало 2021 года (13 320 человек).

Стабильно растет общее количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП и самозанятых. По данным на сентябрь 2021 года их число составило чуть более 292 тыс. человек (по итогам 2020 года – 273 652 человека).

За 11 месяцев 2021 года субъекты малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели перечислили налогов в бюджет Кузбасса 28 млрд 369 млн рублей – на 7 млрд 380 млн рублей (35 %) больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За счет средств бюджета в рамках регпроекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 200 самозанятых граждан Кузбасса получили консультационные и образовательные услуги центра «Мой бизнес».

По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» поддержку получили 1 065 действующих предпринимателей. В Центре «Мой бизнес» им предоставили комплексные специализированные услуги Регионального центра инжиниринга, Центра кластерного развития, Центра поддержки предпринимательства, Центра инноваций социальной сферы.

В 2021 году более 220 кузбасских компаний получили господдержку в выходе на зарубежный рынок. Центр поддержки экспорта Кузбасса оказывал предприятиям и ИП региона такие услуги, как поиск иностранного покупателя, размещение на международных электронных площадках, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, международная сертификация, перевод материалов на иностранные языки, обучение основам экспортной деятельности, акселерационные программы. При содействии Центра кузбасские компании заключили 31 международный контракт, объем экспортных поставок составил 1,93 млн долларов США.

105 предприятий Кузбасса в 2021 году бесплатно обучились основам экспорта по программе Школы экспорта Российского экспортного центра. Кузбасские предприятия смогли представить свою продукцию на международных выставках Mining Week в Казахстане и SIAL Middle East 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Центр поддержки экспорта организовал бизнес-миссии предприятий региона в Узбекистан, Таджикистан, Армению и Турцию. Кроме того, Кузбасс с бизнес-визитом посетила делегация предпринимателей из Казахстана. Всего Центр поддержки экспорта оказал более 790 услуг предприятиям региона.

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» через центр «Мой бизнес» поддержку получили почти 3 тыс. желающих организовать бизнес и начинающих предпринимателей.

В 2021 году была предоставлена поддержка субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей. Гранты до 500 тыс. рублей на общую сумму 14,5 млн рублей получили 36 социальных предпринимателей.

Кроме того, финансовую поддержку в виде поручительств и микрозаймов кузбасские предприниматели получают через региональный Государственный фонд поддержки предпринимательства. Только в прошлом году льготной финансовой поддержкой воспользовались более 300 предпринимателей. Льготные микрозаймы в 2021 году получили свыше 250 представителей малого и среднего бизнеса, 70 % из них получили такую финансовую поддержку впервые. Общая сумма предоставленных льготных микрозаймов составила более 397 млн рублей. Поручительством Фонда воспользовались 60 предпринимателей на сумму свыше 382 млн рублей, что позволило привлечь в экономику Кузбасса 940 млн рублей.