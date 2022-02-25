В образовательной части Кузбасского культурного комплекса презентовали два концертных зала

В Кемерове состоялась презентация концертного и камерного залов. Современные сценические площадки, оснащенные звуковым и световым оборудованием мирового уровня, открылись в филиале «Сибирский» Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства, которая входит в Кузбасский культурный комплекс.

«Мы создаем уникальные условия, в которых талантливые дети сибирского округа могут обучаться у ведущих педагогов страны, развивать свои способности, оттачивать исполнительское мастерство. Эти залы важны и для юных музыкантов, которые будут давать свои первые концерты на площадках мирового уровня, и для слушателей. Жители региона на базе этих площадок смогут приобщаться к музыкальному искусству», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Концертный зал школы рассчитан на 280 мест. Для создания качественной акустики стены оформлены специальными панелями, пол покрыт паркетом из натурального дуба.

Главная гордость зала – легендарные концертные рояли Steinway & Sons. Такие инструменты используют на ведущих концертных площадках мира. Для профессиональной звукозаписи установлена система, позволяющая делать фонограммы в сверхвысоком разрешении DXD/DSD256. Приобретено 80 видов микрофонов ведущих производителей. Освещение в зале обеспечивают 50 профильных прожекторов и линейных приборов. Установлен моторизованный экран размером 4х7,2 м и инсталляционный проектор.

Камерный зал, где могут удобно разместиться 50 зрителей, соответствует строгим классическим образцам. В центре расположились два концертных рояля Yamaha, за грандиозный динамический диапазон и тембр признанные профессиональными музыкантами во всем мире. Инструменты оснащены интеллектуальной системой, позволяющей показать все нюансы исполнения, от силы нажатия клавиши до работы педали «роялю-близнецу» за тысячи километров. Это поможет при удаленных занятиях педагогов Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства (Москва) с воспитанниками кузбасского филиала. В Камерном зале также предусмотрено современное медиаоборудование, в том числе для проведения дистанционных мастер-классов, экзаменов, трансляций.

Для выступлений юных артистов установлены две арфы (единственные в Кузбассе), также имеется полный набор ударных инструментов: литавры, маримбы, ксилофоны, вибрафоны и другие.

В презентации концертных залов приняли участие обучающиеся филиала. Ребята исполнили произведения русских и зарубежных композиторов: Чайковского, Шумана, Обера, Массне, Хачатуряна, Гобера, Мошковского.

Напомним, филиал «Сибирский» Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства создан по указу президента РФ Владимира Путина в составе культурно-образовательных комплексов. Эти уникальные пространства создаются как одни из лучших сценических площадок образовательных организаций России.