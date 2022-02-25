Организация создана на базе Новокузнецкого центра занятости населения в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

«Модернизированный центр занятости – это не только комфортные помещения. Изменения прежде всего касаются принципов работы. За счет усовершенствованных сервисов здесь применяют индивидуальный подход к каждому соискателю и работодателю. Услуги оказываются по принципу одного окна, в одном месте соискатель сможет получить информацию о вакансиях, повышении квалификации и переобучении, устроить ребенка в детский сад. Это второй в регионе цифровой кадровый центр, первый с 2021 года работает в Кемерове. В ближайшее время по такому образцу модернизируем центр занятости Анжеро-Судженска», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По принципам бережливого производства помещения и маршруты клиентских потоков зонированы. Рабочие места специалистов оснащены современным оборудованием и расположены с учетом технологической последовательности оказания услуг. Выделены рабочие зоны для индивидуальных и групповых встреч работодателей с кандидатами, есть возможность проводить онлайн-собеседования. Оборудована зона для приема маломобильных граждан. Для посетителей с детьми есть игровой уголок. В целом на ремонт и переоснащение кадрового центра выделено более 10 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Работодателям помогут составить заявки на вакансии, подбор сотрудников будет идти не только из числа состоящих на учете граждан, но и среди тех, кто разместил свое резюме на портале «Работа России». Карьерный консультант по желанию работодателя проведет с соискателями собеседования и профтестирование.

Во все технологические процедуры обслуживания внедрены информационные цифровые сервисы, в числе которых система межведомственного взаимодействия, портал «Работа России», рекрутинговый сервис HeadHunter, виртуальный онлайн-консультант, который может в мобильном мессенджере ответить на актуальные вопросы и подобрать варианты вакансий для трудоустройства.