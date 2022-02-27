Крупномасштабная информационная война разворачивается в соцсетях на фоне направленной на демилитаризацию российской спецоперации. Душераздирающие видеоролики и фотографии, якобы сделанные в ее ходе, публикуют различные паблики. Чтобы ввести людей в заблуждение используются и рекламные инструменты соцсетей. У проплаченных постов широкая российская аудитория, в которую входят и жители Кузбасса.

«Не верьте в эти фейки. Мы никогда не будем стрелять по мирному населению. В первую очередь мы обезопасили свой народ, ликвидируя военные базы, о которых так много настойчиво сообщал нам Запад», – отмечает на своих страницах в соцсетях депутат Парламента Кузбасса Ирина Федорова.

Даже зарубежные СМИ не скрывают, что на Украине запущена мощная машина по производству фейков, связанных с российской спецоперацией. Например, Би-би-си на эту тему выпустила уже два расследования ( https://www.bbc.com/news/60513452 и https://www.bbc.com/news/60528276 ). В основном фейки распространяют украинские или проукраинские паблики и каналы. Кадры предыдущих конфликтов на Украине или вообще в других странах мира, постановочные или съемки военных учений выдают за сегодняшнее видео.

Чтобы эффективнее бороться с огромным потоком дезинформации, владельцы и администраторы нескольких неполитических Telegram-каналов объединились и создали сайт войнасфейками.рф (https://xn--80aaenqccitej3b1b.xn--p1ai/). На нем уже опубликованы более 60 разборов лживой и вводящей в заблуждение информации. Такая же аналитика публикуется в Telegram-канале проекта — https://t.me/warfakes