В министерстве промышленности и торговли Кузбасса опровергли слухи о дефиците продуктов. Наличие продовольственных товаров находится на постоянном контроле.

Как отметил министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет, с прошлой недели Минпромторг организовал ежедневный мониторинг ценообразования и наличия товаров в регионе.

«Товаров достаточно, работаем в плотном взаимодействии с министерством сельского хозяйства Кузбасса, обеспечиваем поставку и наших продуктов, и продуктов из соседних регионов», — пояснил Леонид Старосвет.