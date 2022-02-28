Сегодня на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

«В последнее время наблюдается стабильное снижение подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Так, в предыдущие недели фиксировалось около 37 тысяч обращений за медпомощью, на прошедшей неделе их было около 20 тысяч. Вызовы службы скорой помощи сократились примерно на 20 %», – отметила и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Она напомнила, что в связи с этим медорганизации региона поэтапно возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи. Так, возобновилась плановая вакцинация детей, а также профосмотры и диспансеризация несовершеннолетних. На этой неделе планируется возобновить оказание плановой медицинской помощи, в том числе углубленной диспансеризации, во взрослых поликлиниках. В обычный режим работы перешли дома сестринского ухода, хосписы, дома ребенка и специализированные детские санатории.

Изменились графики работы поликлиник. Так, взрослые поликлиники региона будут работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 18:00, воскресенье – выходной день. Детские поликлиники с понедельника по пятницу работают с 08:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

По информации регионального минздрава, сейчас для лечения больных COVID-19 развернуто 3 214 коек, занято 2 355 коек в перепрофилированных стационарах, свободно 27 % коечного фонда. Из-за снижения количества заболевших и госпитализированных в нормальный режим работы на прошедшей неделе уже перевели 180 коек, принято решение на текущей неделе вернуть еще 220 коек для оказания плановой медпомощи.