Миллиарды – на финансирование. Около 800 тыс. получателей мер соцподдержки, 51 грантовый проект, благотворительные акции, система долговременного ухода – это лишь небольшая статистика. Подведены итоги работы кузбасской соцзащиты за 2021 год. О самом главном – Арина Мерлова.

Каждый четвертый кузбасский ребенок – получатель господдержки. Только пособиями на детей с 3 до 7 лет в Кузбассе пользуются более 64 тыс. семей. Органы соцзащиты – в постоянном движении. Стереотип о том, что сотрудники «только выплаты оформляют и за пожилыми ухаживают», давно разрушен. В 2021 году 25 учреждений реализовали 51 грантовый проект.

9 проектов – в областной стратегии. Цифровая трансформация сферы. Так, уже создан портал, где кузбассовцы могут узнать о положенных льготах. Заработало «Социальное казначейство» – это абсолютно новый формат взаимодействия гражданина и государства. Оказывается и господдержка – в 2021-ом заключено около 5,5 тыс. контрактов.

Еще одно направление работы – система долговременного ухода. В этом году её внедрят во всех муниципалитетах. Главная задача – обеспечить достойные условия пожилым и инвалидам. Реализуется программа совместно с советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

И за всеми показателями стоят, конечно, люди. Более 15 тыс. человек трудятся в социальной службе. Статистика показывает: текучка кадров – минимальная. Основная причина увольнения – выход на пенсию или переезд. А значит, в отрасли работают только настоящие профессионалы, преданные своему делу.

Автор: Арина Мерлова