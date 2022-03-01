Новая мера соцподдержки предоставляется в форме денежной компенсации либо выплаты.

«Это часть программы социальной газификации, которая стартовала в Кузбассе в 2021 году. Благодаря этой мере людям с невысоким доходом будет компенсироваться от 50% до 90 % стоимости работ по газификации. Планируется, что этой поддержкой в 2022 году смогут воспользоваться не менее тысячи кузбассовцев», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Помощь полагается семьям или одиноко проживающим гражданам, ее размер зависит от среднедушевого дохода. Так, если он ниже величины прожиточного минимума, можно рассчитывать на 90% стоимости работ и оборудования по газификации, но не более 117 тысяч рублей. Семьи или одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход от 1 до 1,5 величин прожиточного минимума, могут получить 75% стоимости, но не более 97,5 тысяч рублей. Если среднедушевой доход от 1,5 до 2 величин прожиточного минимума, будет компенсировано 50% стоимости, но не более 65 тысяч рублей.

Денежная компенсация будет предоставлена тем, кто в полном размере оплатил расходы по заключенному договору. В этом случае средства будут перечислены на счет гражданина. Договор должен быть заключен не ранее 1 декабря 2021 года.

На денежную выплату могут рассчитывать те, кто заключил договор и не оплатил расходы или планирует его заключить. В этом случае выплата представляется в организацию, с которой заключен договор о подключении и подписан акт о готовности.

Программа действует до 31 декабря 2024 года. По всем вопросам следует обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.