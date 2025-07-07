Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в рамках рабочей поездки в Алтайский край совместно с первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса.



Денис Мантуров и Анатолий Серышев оценили ход работ по модернизации производственной площадки, которая позволит повысить качество выпускаемой на предприятии продукции и увеличить производительность труда. При этом Денис Мантуров обратил особое внимание руководства предприятия и региональных властей на необходимость обеспечения предприятия кадрами – в рамках реализации проекта по модернизации здесь будет создано до 1000 новых рабочих мест.

Полномочный представитель в целом позитивно оценил организацию работы по удовлетворению кадровой потребности предприятий в Алтайском крае. По его словам, налажено необходимое взаимодействие между региональными органами власти и представителями предприятий ОПК. В частности, проводится обучение персонала, а также реализован комплекс мер по повышению транспортной доступности мест работы и ряду других направлений, важных для отрасли.

Кроме того, полпред провёл заседание рабочей группы по реализации задач, определённых главой государства Указом от 29 мая 2023 года №390. На совещании обсуждались вопросы содействия предприятиям, исполняющим государственный оборонный заказ. В центре внимания – ресурсное и кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Анатолий Серышев неоднократно отмечал значимость отрасли для укрепления технологического суверенитета России и достижения национальных целей развития, обозначенных Президентом Российской Федерации.

В Российской Федерации продолжает действовать государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Решением Правительства Российской Федерации срок её реализации продлён до 2036 года. Основная цель этой программы – динамичное развитие научно-технического, производственно-технологического, кадрового и интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также наращивание и реализация его конкурентных преимуществ.