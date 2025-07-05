Напомним, проблемы с подключением к газу возникли у жительницы частного дома по улице Клубная, 50. «Голубое топливо» к жилищу горожанки не могли подвести 3 года.

«Сегодня заехал домой к новокузнечанке проверить результат. Хочу отметить исполнительность и внимание к жителям Дениса Павловича Ильина. Дал на решение вопроса сутки, он справился за два часа», – подчеркнул глава региона.

Илья Середюк отметил, что мэры других городов и главы муниципальных округов должны ориентироваться на такую оперативность в решении проблем жителей.

Фото: пресс-служба АПК