Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о возвращении девяти жителей региона, освобожденных в ходе обмена военнопленными с Украиной. По его словам, последний этап состоялся 4 июля. В числе вернувшихся — военнослужащие из Кемерова, Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска, а также Кемеровского, Промышленновского и Гурьевского округов.

Глава региона отметил, что с родными освобожденных уже установлена связь, и они проинформированы о возвращении своих близких.

«Благодаря усилиям Президента России Владимира Владимировича Путина состоялись несколько этапов по обмену военнопленными с украинской стороной. Внимательно слежу за этим и очень рад, что среди освобожденных россиян есть 9 кузбассовцев», — заявил Илья Середюк.

Он пожелал всем здоровья и подчеркнул, что регион продолжит оказывать необходимую поддержку.