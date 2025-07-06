С 8:00 6 июля по 8:00 8 июля на территории Кемеровской области – Кузбасса введён режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Илья Середюк.

Решение принято на основании прогноза Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, согласно которому в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.

В документе подчёркивается: «Ввести с 08:00 06.07.2025 по 08:00 08.07.2025 на территории Кемеровской области – Кузбасса для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области – Кузбасса режим функционирования “Повышенная готовность”».

Органам местного самоуправления рекомендовано проверить линии электропередачи, особенно на социально значимых объектах, подготовить аварийные бригады, создать запасы необходимых материалов и обеспечить своевременное информирование населения. Главному управлению МЧС поручено координировать действия всех служб, отслеживать обстановку и организовать оповещение граждан через операторов связи.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.