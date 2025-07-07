Свою карьеру 47-летний Андрей Брижак начал на шахте подземным проходчиком, где отработал 10 лет. Работу на предприятиях он сменил на департамент угольной промышленности Кузбасса, где был специалистом, начальником управления углепрома. В ноябре 2020 года стал заместителем министра. После отставки Олега Токарева с поста министра угольной промышленности Кузбасса исполнял его обязанности. Общий стаж работы Андрея Брижака в угольной отрасли составляет более 20 лет.

«Вы готовили обоснование мер поддержки в федеральное правительство для наших угольных предприятий, пользуетесь авторитетом среди руководителей. Вы владеете аналитическими данными», – отметил глава региона Илья Середюк на встрече с новым министром.

Среди первоочередных задач, которые поставлены перед Андреем Брижаком на посту министра, – ежесуточный мониторинг работы каждого угольного предприятия в Кузбассе. Необходимо отслеживать своевременность выплаты заработной платы и налогов. Бесперебойность работы систем жизнеобеспечения и безаварийная работа шахт и разрезов также входит в число приоритетов.

Кроме того, ведомству необходимо подготовить документы обращающихся в федеральный центр за помощью предприятий, создать запас топлива к отопительному сезона, обеспечить кузбассовцев качественным углем и разработать инновационную, высокомаржинальную продукцию на основе «черного золота».

Фото: пресс-служба АПК





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