В Кемерове состоялось первенство Кузбасса по одному из самых зимних видов спорта – лыжным гонкам. Серьёзные и трасса, и соперники. На соревнованиях побывала Елизавета Матико.

Только на первый взгляд кажется, что подготовить лыжи к старту легко. На деле за этим процессом – целая технология. «Повезут» они спортсмена и повезёт ли ему на дистанции – в большей степени зависит от того, насколько хорошо окажется подготовлен его инвентарь.

Елена Северьянова, как на конвейере, мастерски натирает лыжи – одну пару за другой. Быстро, ведь старт уже вот-вот, а их ещё нужно опробовать. Смазчика в команде из Берёзовского нет, как и у многих других сборных, поэтому ответственный процесс принимают на себя тренеры. Среди воспитанников Елены – дочь Дарья. Она на лыжах – с трёх лет, уже все 12 в спорте. Сегодняшний старт для неё, как и для всех остальных участников – серьёзный.

Сегодня в свободном стиле девушки и юноши от 13 до 16 лет бежали дистанции в 3 км и 5 км. Тренеры отмечают: трасса хорошая, но не самая простая. Достаточное количество подъёмов. Так что при не самых приятных погодных условиях спортсмены испытывают себя на прочность. Это закаляет. К слову, героиня нашего сюжета – Дарья – с задачей справилась. Пришла на финиш с личным рекордом. В это время мама поддерживала других спортсменов на трассе.

Всего дистанцию преодолели свыше сотни спортсменов из 30 городов Кузбасса. А уже через год, зимой 2023 года, на старт этой же трассы выйдут участники международного спортивного форума «Дети Азии». Региональный этап проекта «На лыжи» подтвердил: Кузбасс готов принять столь важный международный спортивный форум.

Автор: Елизавета Матико