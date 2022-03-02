КуZбассовцы написали открытое письмо в поддержку народного артиста России, Героя Труда РФ, Почетного гражданина КуZбасса Валерия Абисаловича Гергиева. Вчера решением мэра Мюнхена Валерий Гергиев уволен с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ осудить военную спецоперацию России на Украине. Открытое письмо подписали более 400 деятелей искусства Кузбасса. Сбор подписей продолжается.

«Накануне нам стало известно, что российского дирижера, Почетного гражданина КуZбасса Валерия Абисаловича Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра за отказ осудить военную спецоперацию России на Украине. Мы, увы, застали время, когда голос политики заглушает голос искусства, голос творчества», — сказано в письме.

Также работники культуры напомнили, что в 2016 году оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в Сирии.

«Уважаемый Валерий Абисалович, мы знаем и ценим Вас как великого музыканта современности, маэстро. В эту трудную минуту КуZбасс вместе со всей Россией поддерживает Вас. Вы — всегда там, где сложно. Шесть лет назад оркестр Мариинского театра под Вашим управлением дал концерт в освобожденной от террористов сирийской Пальмире. И сегодня, несмотря на провокации и угрозы, Вы остались верны своим принципам. Восхищаемся Вашей несгибаемой волей, Вашим мужеством, Вашими убеждениями! Вы — настоящий сын своей Отчизны! КуZбасс гордится Вами!».