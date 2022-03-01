Помимо того, что сегодня календарь ознаменовал начало нового сезона, в регионе начались мероприятия по подготовке к грядущему паводку. О прогнозах на ближайшие месяцы и плане работ – в сюжете Кристины Ореховой.

Сегодня все друг друга поздравляют с первым днём весны. Всё дольше солнечный день, уже слышно пение птиц, градус тепла растёт. Но помимо всего это время года сулит и определённые хлопоты. С таянием снега начинается паводок. Это явление природы наиболее актуально для жителей частного сектора, посёлков и деревень, расположенных вблизи водоёмов. Томь и малые реки, по прогнозам синоптиков и специалистов МЧС, разольются этой весной не более обычного и в классический уже срок.

Как сообщил глава областной столицы Илья Середюк, потребуется ли взрывать лёд на Томи, будет понятно ближе к середине месяца. Есть места и в городе, которые находятся на особом контроле специальных служб. Они располагаются в зоне возможного подтопления талыми водами. Это улицы Заводского района – Профсоюзная, Маяковского, Железнодорожная.

Из зон возможного подтопления специалисты планируют вывезти 100 тыс. куб. м. снега. На втором этапе подготовки к паводку они будут промывать водопропускные трубы, займутся расконсервацией дождеприёмных колодцев. Для этих процедур будет задействована спецтехника – поливомоечные, каналопромывочные машины, илососы, экскаваторы, погрузчики. Очистку многоквартирных домов от сосулей и снежных шапок начали раньше и план выполнен более чем на 50%. Помочь в этом процессе могут и сами жители.

Какие сюрпризы приготовила весна, узнаем уже скоро. Главное, чтобы её «подарки» не застали нас врасплох. Для этого в регионе на местах проводится большой объём работы, но и от личной ответственности каждого, порой, многое зависит.

Автор: Кристина Орехова