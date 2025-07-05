Инспекционная комиссия проедет по Кузбассу на следующей неделе

Прямой эфир в соцсетях Илья Середюк провел 2 июля, от жителей региона поступило более 400 обращений.

«Очень многие обращения касались муниципальных тем, которые главы городов вообще-то могут решать на месте самостоятельно. Но они этого не делают, и кузбассовцам приходиться писать в соцсети губернатору», – отметил глава региона, подводя итоги уходящей недели.

В качестве примера Илья Середюк привел Междуреченск, где мэру Сергею Перепилищенко было дано поручение привести город в порядок еще неделей ранее. Но косить траву, красить лавочки и заниматься другими аспектами благоустройства там начала только после прямого эфира. При этом в Новокузнецке проблему с подачей газа в частный дом, также озвученную в среду губернатором, решили в течение суток.

«На следующей неделе я отправляю комиссию с проверкой качества выполненных работ», – предупредил Илья Середюк.

О поручениях главам муниципалитетов на основе обращений жителей Кузбасса к губернатору мы подробно можно почитать здесь и здесь.

Фото: Илья Середюк/Telegram