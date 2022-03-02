В регионе начались подготовительные работы на объектах, запланированных для благоустройства на 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По решению кузбассовцев в этом году обновят 69 общественных пространств и 300 дворов. На эти цели из консолидированного бюджета направят свыше 1 млрд рублей.



«Кузбасс преображается и становится более комфортным для проживания. И то, каким должен быть современный облик городов и поселков, решают сами жители. В прошлом году по итогам народного голосования выбраны и благоустроены 72 общественных пространства и 340 дворов. В этом году работа продолжится», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Так, в Калтане по решению жителей в 2022 году будет благоустроен сквер кинотеатра «Молодежный» общей площадью 4,9 тыс. кв. м. На месте уже начались подготовительные работы. Сейчас выкорчевывают старые деревья, которые специалисты признали аварийными. Всего уберут 25 опасных сухостоев, основная часть деревьев будет сохранена.



Основные работы по благоустройству начнутся с наступлением тепла. В сквере заасфальтируют пешеходные дорожки, установят вдоль них скамейки, урны, фонари. Также проектом предусмотрены строительство беседок и создание цветника, внутри которого будут располагаться зоны отдыха.



Напомним, в этом году кузбассовцы также смогут выбрать общественные территории для благоустройства в 2023 году. Голосование будет проходить с 15 апреля по 30 мая на сайте www.za.gorodsreda.ru.